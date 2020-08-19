Россияне стали чаще путешествовать по рекам на лодках и байдарках

Спокойные реки, чистый воздух и берега, покрытые зеленью. Россияне стали чаще выбирать такой отдых из-за закрытых границ. Путешествия по воде организуют для туристов и в Нижегородской области.

[Александр Климентьев, турист]:

«У нас такие места – объездить не объездишь. А байдарка даёт свободу. То есть не надо тащить тяжёлые рюкзаки где-то по горам. По воде постоянно меняется пейзаж, ну и, естественно, сами понимаете, у костра посидеть, поговорить, отдохнуть. Отсутствие мобильной связи – огромный плюс».

От города до сюда можно добраться на автобусе за пару часов. Некоторые путешествуют в одиночку, но многие предпочитают организованные туры. Люди сплавляются по реке на резиновых лодках и байдарках. Потом вместе разбивают стоянку и вместе готовят еду.

[Наталья Климентьева, туристка]:

«Этот отдых не сравним со всем заграничным отдыхом, потому что здесь мы ближе к природе, больше очищаемся, у нас нет никаких телефонов, нет «вай-фай». Мы просто отдыхаем: смотрим на небо, считаем звёзды – это красота. Здорово».

В турагентствах можно забронировать однодневные путешествия, но самые популярные – трёхдневные. В этом году спрос на речные туры увеличился втрое.

По Нижегородской области протекают такие крупные реки, как Волга и Ока. Также среди густых лесов текут Ветлуга, Керженец, Узола, Линда и другие притоки Волги. Всего в регионе насчитывается более 9000 рек и ручьёв.

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