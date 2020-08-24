Центр свадебной продукции мира ощутил удар от COVID-19

Китайский город Сучжоу – один из самых больших в мире экспортёров свадебной продукции. С началом пандемии..

[Лю Фанфан, работница компании по пошиву платьев]:

«Я беспокоюсь, поскольку это мировая проблема, и мы вынуждены её принимать такой, какая она есть. Я переживаю из-за того, что продажи идут плохо, и это может сказаться на моей работе и жизни. Опасения есть».

Китайский город Сучжоу – один из самых больших в мире экспортёров свадебной продукции. С началом пандемии он ощутил на себе влияние карантинных мер. Многие пары по всему миру решили отложить свадьбы.

Продажи свадебной продукции в Китае с 2014 по 2018 году выросли более чем в полтора раза. К 2023 году эта индустрия по прогнозам должна была вырасти ещё в два раза. Однако оправдаются ли теперь эти прогнозы, неизвестно.

[Сюй Чуаньхай, основатель компании по продаже платьев]:

«Сейчас стало намного меньше иностранных заказов, нет и 10%. Я надеюсь, что эпидемию в других странах возьмут под контроль, и свадебные салоны откроются. Это поможет увеличить потребление». [Чжу Юань, глава фабрики по пошиву свадебных платьев]:

«Это очень на нас влияет. Эффект огромный. С начала эпидемии в этом году клиентов почти не было, потому что все закрыты. Мы провели исследование и выяснили, что из 100 клиентов осталось 10-20%».

Владельцы магазинов теперь говорят, что закупают меньше товара.

[Го Маньцзя, владелица свадебного салона]:

«Раньше я выбирала несколько необычных платьев, которые мне нравились. Теперь я привожу меньше и выбираю только стандартные стили, которые обычно выбирает большинство».

Небольшие свадебные церемонии в Китае сейчас разрешены. Однако люди сами боятся приглашать гостей и предпочитают откладывать свадьбы.

[Вэй Цзявэнь, невеста]:«Конечно эпидемия на нас повлияла. Мы полгода были под психологическим и физическим давлением из-за того, что откладывали свадьбу. На улицу выходить не стоит. Приводить детей на церемонию тоже, потому что риск эпидемии ещё сохраняется. Мы также беспокоимся о здоровье наших гостей».

Стоит отметить, что на востоке Китая находятся не только фабрики по пошиву свадебных нарядов. Это также технологический центр, где расположены предприятия таких компаний, как Apple и Microsoft.

Короткая ссылка на эту страницу: