Вьетнамец отрастил 5-метровую косу

Этот вьетнамский дедушка не стрижётся больше 70 лет и отрастил волосы длиной в пять метров. Ван..

Этот вьетнамский дедушка не стрижётся больше 70 лет и отрастил волосы длиной в пять метров. Ван Тиэн живёт в провинции Тьензянг в дельте Меконга. Ему уже 92 года. Он решил не стричься в 20 лет.

[Нгуен Ван Тиэн, житель Тьензянга]:

«Я помню, что мои волосы были чёрными, густыми и здоровыми. Я расчесал их и распутал. Но потом я услышал божественный зов и сразу понял, что стал избранным. За ночь волосы сильно потяжелели».

Ван Тиэн считает, что длинные волосы дают ему жизненную силу.

[Нгуен Ван Тиэн, житель Тьензянга]:

«Я уверен, что, отрезав волосы, сразу умру. У меня такое понимание, поэтому я не осмеливаюсь ничего менять, даже не причёсываюсь. Я только ухаживаю за волосами, надеваю на них шапку, чтобы они были сухими, чистыми и красивыми».

По косе Ван Тиэна видно, как менялся цвет волос. Они постепенно светлели, пока не стали совсем седыми. Дедушка носит свою косу, обматывая вокруг головы. Он также прячет волосы под специальную шапочку.

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