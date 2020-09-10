В Москве десятки тысяч добровольцев записались на вакцинацию от COVID-19

Власти Москвы и Национальный исследовательский центр имени Гамалеи объявили о начале массовой вакцинации добровольцев от COVID-19. Её проводят в столице в рамках третьего испытания препарата под названием «Спутник V».

Сделать бесплатную прививку могут 40 тысяч человек. Записались уже более 35 тысяч. Вакцинацию проводят в шести медицинских учреждениях Москвы. В добровольном тестировании участвуют и врачи.

[Андрей Шкода, главврач больницы № 67 имени Ворохобова]:

«Мы изучили этот вирус, мы научились его лечить, но, конечно же, ждали, когда появится вакцина. Потому что для полной победы над вирусом необходима вакцина. Я, как врач, сделал себе эту вакцину и могу сказать одно: никаких побочных явлений я на себе не испытал».

По словам врачей, вакцина почти такая же, какие ежегодно прививают людям в сезон гриппа, поэтому бояться нечего.

[Светлана Краснова, врач-инфекционист]:

«Я знаю, что вакцину разработал уважаемый институт – институт имени Гамалеи, что на этой платформе уже разработан ряд вакцин – она не первая. Кроме того, я знаю, что это векторная вакцина. То есть она не содержит сам коронавирус, и от вакцинации невозможно заболеть, и ты никогда не будешь опасен для окружающих».

Вакцинация проходит в два этапа. Сначала добровольцам вводят первый компонент вакцины, а через три недели – второй. В тестировании могут участвовать люди старше 18 лет, у которых нет медицинских противопоказаний.

Добровольцы будут находиться под наблюдением врачей следующие полгода. Пациенты также могут установить на смартфон специальное приложение, в которое будут вносить данные о самочувствии.

В России планируют к концу года выпускать до двух миллионов доз вакцины в месяц. Постепенно производство увеличат до шести миллионов.

В стране также идёт вторая фаза испытаний препарата «ЭпиВакКорона», который разработал государственный научный центр «Вектор».

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