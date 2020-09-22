Арестована женщина, которую подозревают в отправке конверта с ядом в Белый дом

Канадская полиция проводит обыск в одном из жилых домов в Монреале. Эта резиденция предположительно связана с..

[Шарль Пуарье, представитель полиции Канады]:

«Этим утром мы провели обыск в доме на бульваре Вокелен Сен-Убер. Есть связь между подозреваемой, которую арестовали вчера в Буффало, штат Нью-Йорк, и этим домом».

Канадская полиция проводит обыск в одном из жилых домов в Монреале. Эта резиденция предположительно связана с женщиной, которую арестовали в воскресенье на канадско-американской границе. Её подозревают в рассылке, по меньшей мере, шести конвертов со смертельно опасным ядом рицином. Один из них был отправлен в Белый дом.

Женщину задержали сотрудники пограничной службы США. Как ожидается, вскоре ей выдвинут официальные обвинения.

Письмо с ядом, адресованное в Белый дом, было перехвачено на прошлой неделе. Его задержала специальная служба, которая проверяет всю корреспонденцию, отправленную в президентскую администрацию. Кроме того, конверты с рицином пришли в несколько представительств служб безопасности в штате Техас.

Как сообщается, от яда никто не пострадал. При этом имя женщины не разглашается. Известно лишь, что она имеет двойное французско-канадское гражданство и отправляла свои письма с территории Канады.

Пока связи подозреваемой с какими-либо политическими и террористическими группами не выявлено. Расследование продолжается.

Рицин – это растительный яд, который в шесть тысяч раз токсиченее цианистого калия. Его получают из семян клещевины. При отравлении смерть наступает в период от 36 до 72 часов. При этом для человека достаточно лишь крошечной дозы размером с булавочную головку. Действенного противоядия от рицина пока не существует.

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