Французские студенты жалуются на изоляцию и нехватку работы

Каждый вечер вторника студентка из Марокко Шаима выдаёт продукты питания десяткам таких же, как и она,..

Каждый вечер вторника студентка из Марокко Шаима выдаёт продукты питания десяткам таких же, как и она, учащихся в фойе своего университета. Себе тоже собирает пакет с разным продовольствием: рис, макароны, молочные продукты, фрукты, овощи и немного мяса. Раз в месяц также раздают шампуни и моющие средства.

Девушка приехала во Францию в октябре, чтобы получить диплом в области экономики. Планировала найти подработку, чтобы была возможность платить за жильё и покупать продукты. Отец каждый месяц высылает ей по 700 евро, но этого недостаточно.

При этом из-за пандемии найти работу она не может. Бары и рестораны закрыты, а другие компании пока не нанимают сотрудников.

[Шаима Ирфак, студентка из Марокко]:

«Я не так представляла жизнь в Париже. Я думала, что всё будет по-другому, более открыто. Но я оказалась в квартире площадью 20 квадратных метров со своим компьютером и вдали от семьи и друзей. Иногда я сожалею, что сюда приехала. Но в целом нормально».

Студенты со всего мира ощутили на себе удар пандемии. У них нет возможности устроиться на неполный рабочий день, чтобы оплачивать обучение, жильё и питание. Обычно они работали бариста, официантами и продавцами.

В Париже продукты и другие необходимые товары молодым людям раздают несколько благотворительных организаций. Каждую неделю это десятки тысяч пакетов. И в других регионах ситуация схожая.

Сама Шаима говорит, что для неё работа в одной из таких организаций – возможность сменить обстановку.

[Шаима Ирфак, студентка из Марокко]:

«Если честно, я всю неделю жду вторника, когда распорядок немного меняется».

В остальное время она просто сидит в своей комнате.

[Шаима Ирфак, студентка из Марокко]:

«Сложно целый день сидеть в одном положении перед экраном и слушать лекции. После шести вечера начинается комендантский час, поэтому выйти никуда нельзя. Мы постоянно сидим дома. И у нас много проектов, нужно постоянно чем-то заниматься».

Недавний опрос показал, что каждые трое из четверых французских студентов чувствуют одиночество. Правительство недавно пообещало позволить студентам хотя бы раз в неделю посещать физические лекции.

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