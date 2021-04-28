Оазис на голове: бельгиец вместо маски надевает на себя мини-теплицу

Бельгийский художник Ален Вершюэрен прогуливается по улицам Брюсселя, а на его плечах покоится портативный оазис. Это..

[Ален Вершюэрен, создатель портативного оазиса]:

«Оазис – это место покоя, умиротворения, прохлады и процветания в пустыне. У меня есть оазис с лекарственными растениями. А это означает, что я защищаю себя от вреда, приходящего извне, точно так же, как это могло быть в оазисе посреди пустыни».

Бельгийский художник Ален Вершюэрен прогуливается по улицам Брюсселя, а на его плечах покоится портативный оазис. Это мини-теплица из оргстекла, в которой тянутся к солнцу лаванда, розмарин и тимьян. Она выполняет две задачи: защищает мужчину от коронавируса и создаёт вокруг его головы собственный маленький мир.

Идея не нова. Бельгиец создал портативную теплицу 15 лет назад. Его вдохновили пышные оазисы Туниса, в котором он когда-то работал. Теперь же задумка получила вторую жизнь. У Алена астма, поэтому он решил заменить маску вот таким оазисом.

[жительница Брюсселя]:

«Это не совсем обычно, такого не увидишь каждый день. Очень инновационно. Думаю, это круто. Не знаю, для чего это, но всё равно очень круто».

Ален создавал портативный оазис с мыслью, что иногда с его помощью будет изолироваться от мира. Но эффект получился обратный. Люди стали чаще подходить к мужчине и общаться с ним.

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