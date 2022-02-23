Совет Федерации России признал независимость двух восточных регионов Украины – Донецкой и Луганской Народных Республик. Он..

Санкции в ответ на признание ДНР и ЛНР

Совет Федерации России признал независимость двух восточных регионов Украины – Донецкой и Луганской Народных Республик. Он также дал зелёный свет на создание на их территории военных баз, которые станут частью миротворческой миссии.

После этого Владимир Путин объявил, что Минских договорённостей больше не существует, поэтому выполнять теперь нечего.

[Владимир Путин, президент России]:

«Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодня киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и по сути реализовали бы идею нейтралитета».

Западные страны уже ввели санкции в отношении Москвы. Однако они оказались не такими жёсткими, как предполагалось.

Самым серьёзным ответом стало то, что Германия приостановила процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». Дмитрий Медведев отреагировал на это заявлением, что скоро Европа будет платить за российский газ по 2000 евро за тысячу кубометров. До этого цена максимально поднималась до чуть более тысячи долларов.

Великобритания ввела ограничения в отношении трёх российских олигархов – Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, которые, по мнению Запада, имеют тесные связи с Кремлём. Также санкции наложили на пять российских банков. Крупнейшие государственные в этот список не вошли.

Евросоюз внесёт в «чёрный список» ещё больше политиков, законодателей и чиновников, запретит инвесторам из ЕС торговать российскими государственными облигациями, а также наложит ограничения на импорт и экспорт с отделившимися регионами.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Сегодня мы договорились, что в наш санкционный список войдёт 51 депутат Госдумы России, который проголосовал за независимость, нарушив международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Также в список войдут 27 физических и юридических лиц».

Президент США Джо Байден также объявил о санкциях. В список попали несколько российских банков и семьи нескольких представителей элиты.

Одновременно Белый дом заявил, что саммит между Байденом и Путиным во Франции больше не планируется.

Вводит санкции и Канада. Так, Джастин Трюдо пообещал запретить любые финансовые операции с ДНР и ЛНР, ввести ограничения в отношении членов российского парламента, которые проголосовали за независимость регионов, а также применить санкции в отношении двух российских банков.

Новый раунд санкций также объявили Австралия и Япония.

Тем временем, президент Украины всеобщую мобилизацию в стране пока не объявлял.

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