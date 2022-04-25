Как незаконный дровосек стал защитником леса

Одна из крупнейших в мире пещерных систем находится на туманных холмах центрального Вьетнама. Этот Национальный парк..
Дата загрузки: 2022-04-25
36-летний мужчина раньше был незаконным лесорубом. Работал в команде, которая срубила в округе все ценные деревья. После этого даже стала ходить через границу в Лаос.
Но позже Нгуен решил, что нужно менять деятельность, и занялся туризмом.
[Нгуен Нгок Ань, защитник дикой природы]:
«Теперь я хожу в лес другим человеком: как исследователь природы и пещер. Я прокладываю новые туристические маршруты. Раньше, когда я ходил в эти леса, я добывал ценную древесину».
Нгуен стал одним из 250 бывших лесорубов, которые прошли специальное обучение. Теперь они водят иностранных туристов по джунглям и пещерам.
[Нгуен Нгок Ань, защитник дикой природы]:
«Раньше, когда я видел большой и ценный кусок дерева, я в голове уже оценивал высоту дерева и то, на какие брёвна его можно распилить. Но теперь я работаю в туристическом бизнесе. Когда я вижу такое дерево, то рассказываю туристической группе, насколько оно ценное».
Новообученные гиды патрулируют тропы, отпугивают браконьеров, а также убирают ловушки для животных и мусор.
Зоозащитники говорят, что теперь в лесах появилось больше животных, чем десять лет назад, когда нелегальная лесозаготовка шла полным ходом.
[Говард Лимберт, исследователь пещер]:
«Это прекрасная возможность отвлечь их от незаконной деятельности и начать зарабатывать честным трудом. Много людей во Вьетнаме очень ориентированы на семью».
С 2001 по 2020 годы Вьетнам потерял около трёх миллионов гектаров древесного покрова. Теперь же страна намерена к 2030 году полностью остановить незаконную вырубку.
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