Как незаконный дровосек стал защитником леса

Одна из крупнейших в мире пещерных систем находится на туманных холмах центрального Вьетнама. Этот Национальный парк..

Одна из крупнейших в мире пещерных систем находится на туманных холмах центрального Вьетнама. Этот Национальный парк – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. И гид Нгуен Нгок Ань хорошо знаком с местностью и деревьями, которые тут растут.

36-летний мужчина раньше был незаконным лесорубом. Работал в команде, которая срубила в округе все ценные деревья. После этого даже стала ходить через границу в Лаос.

Но позже Нгуен решил, что нужно менять деятельность, и занялся туризмом.

[Нгуен Нгок Ань, защитник дикой природы]:

«Теперь я хожу в лес другим человеком: как исследователь природы и пещер. Я прокладываю новые туристические маршруты. Раньше, когда я ходил в эти леса, я добывал ценную древесину».

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Нгуен стал одним из 250 бывших лесорубов, которые прошли специальное обучение. Теперь они водят иностранных туристов по джунглям и пещерам.

[Нгуен Нгок Ань, защитник дикой природы]:

«Раньше, когда я видел большой и ценный кусок дерева, я в голове уже оценивал высоту дерева и то, на какие брёвна его можно распилить. Но теперь я работаю в туристическом бизнесе. Когда я вижу такое дерево, то рассказываю туристической группе, насколько оно ценное».

Новообученные гиды патрулируют тропы, отпугивают браконьеров, а также убирают ловушки для животных и мусор.

Зоозащитники говорят, что теперь в лесах появилось больше животных, чем десять лет назад, когда нелегальная лесозаготовка шла полным ходом.

[Говард Лимберт, исследователь пещер]:

«Это прекрасная возможность отвлечь их от незаконной деятельности и начать зарабатывать честным трудом. Много людей во Вьетнаме очень ориентированы на семью».

С 2001 по 2020 годы Вьетнам потерял около трёх миллионов гектаров древесного покрова. Теперь же страна намерена к 2030 году полностью остановить незаконную вырубку.

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